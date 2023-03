Habría protagonizado un escándalo y afirman que quieren echarla de edificio

Ayelén Paleo quedó envuelta en un escándalo. Según trascendió, tras enfrentarse con un vecino de la exclusiva Torre Eva, en Puerto Madero, habría dañado parte del inmueble. La polémica escaló a tal nivel que desde el complejo solicitaron las cámaras de seguridad de cada unidad para sumar pruebas en contra de la vedette y pedir que se retire del lugar.Al aire de Socios del Espectáculo (eltrece), Luli Fernández aseguró: “Estamos en condiciones de afirmar que quien habría sido la autora intelectual de un daño en la puerta del edificio de las Torres Eva en Puerto Madero por una deuda que ascendería a los cinco mil dólares es, nada más y nada menos, que Ayelén Paleo. Ahora la quieren echar del edificio”.Luli Fernández contó que todavía no está confirmado el origen del altercado. “Parecería ser que hubo algo con este vecino y cuestiones que no quedaron claras. Como que había un vínculo y una cuestión de negocios”, precisó.Sin embargo, la panelista de Socios del Espectáculo aseguró que la vedette fue acusada de violentar la puerta de una de las unidades, no solo con golpes, sino también con escrituras subidas tono. “Estafador” y “garca” habrían sido algunas de las palabras que habría grabado en la puerta de servicio en la Torre Eva.Ante este acto de vandalismo, los vecinos comenzaron a buscar pruebas contra la autora del hecho. “Estamos solicitando a los propietarios de dicho piso si alguno cuenta con medios fílmicos desde el interior de su unidad, con vistas hacia el palier, a fin de poder esclarecer los hechos. Solicitamos a quienes posean algún tipo de información sobre el particular, comunicarse con la Administración”, se leía en el comunicado del complejo.Finalmente, Luli Fernández explicó que pese a que no hay cámaras en los pasillos, empezaron a entrecruzar las imágenes de las cámaras del ascensor y el palier y por una serie de coincidencias entre la hora del hecho y demás llegaron a la conclusión de que se trataba de Paleo.“La llamaron y le dijeron que tenían las pruebas. Entonces ella terminó confesando y contándole los motivos con lujos de detalles”, reveló la panelista.