Flor Vigna lanzó un tema dedicado a un exnovio que la engañó “con una amiga”

Flor Vigna se sumó a la oleada de canciones dedicadas a los exnovios como Shakira y Miley Cyrus. Sin embargo, en esta ocasión nada tiene que ver con su pareja actual, Luciano Castro, o su ex más reciente, Nico Occhiato.La cantante escribió “Lotería” un tema para su primer desamor, un novio de la adolescencia que la engañó con una de sus amigas. “Lo escribí pensando en los mares que lloré, las veces que pensé que no iba a poder, lo insuficiente que me sentía y como después de unos años renací por completo”, contó Flor en un posteo en su cuenta de Instagram.

En su nuevo tema, Vigna cuenta una historia de superación después de un corazón roto. “Esa crisis se volvió mi mayor lotería. Empecé a priorizarme y crear mi sueño desde abajo de todo. Hoy sigo luchándola y cuando estoy débil me acuerdo de la Florcita de 18 que también pudo, como vos y yo también, vamos a poder con lo que hoy tengamos delante”, reflexionó Vigna en sus redes.“Cuando tenía 18 años mi ex me cagó con una amiga. Estaba muy depresiva y lo único que me salvó fue obsesionarme con mi sueño. A los 19 años gané mi primera beca en LA academia de danza, actuación y canto”, contó la actriz y agregó: “A los 20 entré a Combate y no paré de trabajar hasta lograr todo lo que quería. Mañana sale el tema que le hice a este boludo, agradeciéndole que toda su mierda me hizo más fuerte porque a veces nuestra peor crisis a la larga es nuestra mayor lotería”.Es así que la ex combate estrenó su canción con videoclip incluido. El tema mezcla los ritmos del pop con la cumbia y su video, que está inspirado en el verano, fue grabado “con los pibes”, como ella llama a su grupo de amigos, en Brasil mientras disfrutaba de sus vacaciones.“Este tema lo escribí hace bastante, me encanta el empoderamiento de la mujer en todas sus formas”, reveló Flor a los medios. “Creo que es el mejor tema que hicimos hasta ahora y creo que va a funcionar muy bien, la gente está muy expectante y yo estoy muy contenta”, comentó emocionada.Además, la cantante opinó sobre lo nuevo de Shakira junto a Bizarrap donde la colombiana destrozó a su exmarido, Gerard Piqué. “Me encanta el tema de Shakira, obvio”, contó.Ella era poesíaÉl era puro cuentoY una noche de dramaLo encontró en la camaBesando a su amigaY pasaron los años yPasaron los díasY volvió a buscarlaComo si ella fuera una loteríaNo, no, no, no la olvidóY ahora tiene que verla con otro amorNo, no, no, no la valoróY ahora viene llorando a pedir perdónQuiere encontrarle la vueltaPara enamorarla de vueltaPero ella no es la mismaAhora es ella la que se reíaDe todas sus mentirasDe todo lo que la que le hacíaElla está muy contentaY ganó la apuesta de que él volveríaNo, no, no, no la olvidóY ahora tiene que verla con otro amorNo, no, no, no la valoróY ahora viene llorando a pedir perdónDe Floresta pa'De Floresta para el mundo¡Te la perdiste!No, no, no, no la olvidóY ahora tiene que verla con otro amorNo, no, no, no la valoróY ahora viene llorandoY ahora viene llorandoY ahora viene llorando a pedir perdón. (NA)