Los looks más audaces de Luciana Salazar, sin ropa interior

La sensualidad y audacia de Luciana Salazar son bien conocidas, pero la mediática no hace más que reafirmarlas con cada look que publica en Instagram. De vacaciones en Punta del Este, los vestidos con aberturas cut out -uno de los más grandes caprichos de moda- se convirtieron en sus aliados de la noche. Y los lleva sin ropa interior.Para una reciente cena con amigos, la rubia se lució con un jugado vestido largo de color marrón, con un solo hombro y jugados recortes en la zona del vientre y el escote, que destacaron su busto. Además, el diseño tiene un gran tajo en la falda larga, que deja a la vista que no llevó lencería.El lujo es otro de los fetiches de su vestidor y en esta oportunidad acompañó el audaz vestido con una minicartera firmada por la casa italiana Fendi, de base color beige con el nombre de la marca detalles en negro. Por último, sumó sandalias blancas de taco aguja con tiras transparentes, destaca el portalEn la misma sintonía, para otra salida nocturna con código de vestimenta total black, Salazar eligió un vestido muy similar pero negro y en versión mini, bien corto y ajustado al cuerpo. El modelo tiene numerosos recortes en los laterales, con tiras cruzadas que se anudan, y es de escote strapless. Como al anterior, también se lleva sin ropa interior.En esta oportunidad, eligió un calzado que compitió con el protagonismo del vestido: un par de bucaneras negras con terminación en punta y taco aguja, de red y con brillos. Se trata de un modelo que hace varios meses es el fetiche de las famosas, que las llevan en diferentes formatos y colores.Anteriormente, para celebrar el final del 2022, la mediática se mostró con otro minivestido igual de sensual: de breteles finos, escote en V y minifalda con tajo, en un género color plata metalizado. Todavía no satisfecha con el brillo del vestido, sumó un par de sandalias con tiras adornadas con strass.