Paro nacional de la CGT: “habrá un gran nivel de adhesión”, afirma UPCN

UPCN ratificó su adhesión a la medida de fuerza convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el jueves 9 de mayo.“Seguimos militando para el paro de mañana, en las recorridas en la administración pública vemos que los trabajadores se suman. De acuerdo a lo que nos han manifestado los compañeros, habrá un gran nivel de adhesión y estamos seguros de que será contundente. Todos los sectores se van a plegar a la medida. Solo van a funcionar los servicios críticos con el personal mínimo, como por ejemplo Salud y COPNAF”, declaró la Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Dominguez.La dirigente aseguró que será “un paro histórico”, y agregó: “No tenemos ninguna duda de que los trabajadores unidos vamos a demostrar la fuerza del movimiento obrero apostando a un cambio de rumbo en el país”.Por otro lado, respecto a la paritaria, en las últimas horas AGMER desacreditó al Secretario General de ATE, Oscar Muntes, que dijo “que las paritarias sean en simultáneo con las reuniones de los compañeros docentes”, al cuestionar la decisión de UPCN de no asistir al último encuentro. “Me extraña que Muntes tenga esta opinión después de 10 años de paritaria, evidentemente todos los días su gremio -que es minoritario- pierde un poco más de protagonismo y sentido común, porque no hace falta decir que, más allá de lo legal, las problemáticas y los reclamos de los empleados públicos son muy distintos a los del sector docente”, subrayó Dominguez.“Además, UPCN justificó por qué no asistió a la audiencia: tenemos confirmado un paro esta semana, y al final teníamos razón, porque se pasó a un cuarto intermedio con los docentes y hubo otra propuesta. A perder el tiempo o a que nos entretengan, no vamos”, dijo la dirigente.“Evidentemente, ATE necesita apoyarse en la paritaria docente porque no cree, o no tiene capacidad para defender la paritaria estatal que tanto nos costó y que UPCN respeta a rajatabla. No se puede ningunear nuestra paritaria, puede ser que estén enojados porque en la foto se notó quien es el gremio representativo. La foto que ATE necesitaba para aparecer en los medios, no les sirvió. No tenemos la culpa”, declaró.Por último, Carina Dominguez manifestó que desde UPCN “creemos que después del paro, va a haber otro panorama, necesitamos que el Presidente revea su actitud y mande los recursos que son de la provincia para que podamos negociar salarios como corresponde. El diálogo con el Gobierno provincial nunca se cortó y entienden que nuestro rol es defender a los trabajadores. Después de mañana, nos vamos a sentar para buscar una respuesta al tema salarial, con todos los esfuerzos que haya que hacer”, concluyó Dominguez.