Nazarena Di Serio, en pareja con un futbolista de la Selección: quién es

En el programa televisivo Intrusos dieron detalles acerca del nuevo romance de la conductora de televisión, Naza Di Serio, y confirmaron de que se trata de un jugador de la Selección Argentina. No es uno de los campeones del mundo, sino uno que fue convocado, pero, por una lesión, tuvo que regresar al país y debió ser reemplazado por el director técnico de la albiceleste, Lionel Scaloni.En los últimos días, a partir de las fotos que compartió Naza Di Serio, está disfrutando de su estadía en Europa, recorriendo los paisajes de ciudades italianas, como Roma, en la Fontana Di Trevi, y Florencia, que estarían siendo recorridas junto a su nuevo amor, de tan solo 24 años. Cabe recordar que la conductora de televisión tiene 29 años.Según los detalles que dieron en Intrusos, los dos jóvenes están viviendo su amor, que está recién comenzando, de una forma muy especial y, por la manera en la que está fluyendo la relación, se muestran juntos, aunque no han compartido fotos de los dos en las redes sociales.Así las cosas, en el programa de espectáculos de América, confirmaron, justo antes de jugar contra Arabia Saudita, en Qatar 2022.En una entrevista de este año, en el mes de marzo, Naza Di Serio no quiso dar detalles de su “estado civil”: “No soy una mujer de estar sola. Hay algo. No tuve muchos novios, pero sí, hombres. Me di todos los gustos. ¡Fueron experiencias! ¡La vida es una! Ahora sí, estoy para estar de novia”, sentenció.En cuanto a si creía en el destino, la conductora confesó: “Además, No, creo que el destino lo hace uno. Pero re contra creo en la Reina del Mar. Tuve señales loquísimas. Una vez estaba sola en Barra de Tijuca, en Brasil y pedí una señal y me apareció una rosa blanca. Explícame cómo pasó: tengo la foto”, finalizó.Hasta el momento, ni la conductora ni el futbolista se manifestaron al respecto, así como tampoco dieron indicios de que están juntos. (La100radios)