Lali Espósito viajó al Mundial de Qatar: quién la acompaña

Luego de cumplir con los últimos shows del año, Lali Espósito armó las valijas para viajar al Mundial de Qatar, donde se sumará a la cobertura que está haciendo Marley en Por el mundo mundial, por la pantalla de Telefe."Infaltable en la valija: la bandera y el palo santo", comentó, en referencia a las cábalas que adoptó para eliminar las "malas vibras" alrededor de la Selección Argentina."Me invita Marley con Telefe, y cuando me llaman yo digo: '¿se puede rechazar esto?'. No. Lo único que pedí fue un acompañante...", contó en una entrevista. Y tras un breve momento de reflexión, decidió llamar a su hermano Patricio para invitarlo a esta aventura futbolera. "Me lo llevo al gordo, gordo te amo. Lo llamé por videollamada y se puso a llorar. Me decía '¿vos sabés lo que esto para un futbolero?'", reveló emocionada.Por otra parte, en el país árabe es probable que se cruce con Tini, quien estuvo presente en los últimos tres partidos del seleccionado por apoyar a Rodrigo De Paul, su novio. Y aunque en un principio fue muy criticada por su noviazgo, ya que muchos fanáticos sostenían que podía perjudicar al futbolista en su desempeño, para muchos le trajo suerte al equipo de Lionel Messi y en las redes la apodaron "amuletini".