Amor de Selección: quién es la joven que conquistó el corazón de Julián Álvarez

Lejos de las especulaciones que lo unían a Luciana Salazar, Julián Álvarez confirmó su noviazgo con la cordobesa Emilia Ferro. La foto en la que se lo veía al futbolista junto a una joven rubia, acompañada de un corazón en la descripción, confirmó el romance hace un par de meses y hoy se consolida en Qatar.El exRiver vive un presente futbolístico sin igual en el Manchester City y es una de las figuras de la Scaloneta en el Mundial de Qatar 2022. Pero no solo en lo profesional le va bien, sino que el amor también le sonríe: hace un par de meses se puso de novio con una joven de 22 años, oriunda de Calchín (su pueblo natal), quien sería amiga de su infancia.Se trata de Emilia Ferrero, jugadora de hockey del Club Atlético Barrio Parque, quien lo acompaña en su estadía en Inglaterra. La cordobesa confirmó la relación, después de compartir la misma imagen que la Araña durante el mes de agosto.Emilia es profesora de educación física, y hasta el 2021 jugaba al hockey en Barrio Parque. Este amor no es “nuevo”, ya que cuando el “Araña” se despedía de Argentina para seguir con su carrera deportiva en Europa, la joven dijo presente en Ezeiza, y adelante de las cámaras le dio un beso al delantero.Desde el 18 de septiembre, Ferrero no oculta más la relación, que ahora suma un nuevo capítulo con la cordobesa alentado y gritando los goles de Julián Álvarez en las tribunas de Qatar.