Tamara Báez decidió sumar un nuevo detalle a su rostro

Tamara Báez se mostró desde un estudio de tatuajes y piercings junto a una amiga. “Nos hicimos el arito de la nariz”, escribió.Además, publicó el momento exacto en que le hacían la perforación a su acompañante. “Bien”, celebró. Y a pura risa, agregó: “Acá se sufre juntas, ¿ok?”.Días atrás, la expareja de L-Gante se había extendido el tatuaje de la media manga que tiene en uno de sus brazos con un diseño estilo mandala. “Me la re aguanto, ¿por? Duele... Pero hay cosas que duelen más”, sostuvo picante.A esto se suma que, hace un mes, poco después de que saliera a la luz su fugaz affaire con Despre, la joven se animó a un piercing compartido. Junto al cantante de RKT, se perforaron en el mismo lado de la cara en la que lo había hecho el referente de la cumbia 420.Tamara Báez siempre admitió que tiene ganas de hacerse una cirugía estética para obtener la imagen que siempre soñó. Quiere aumentarse el tamaño del busto y volvió a repetirlo en sus redes sociales, donde se encontró con un comentario que le molestó mucho. Una seguidora le recomendó que también se operara la cola. “Te falta”, le dijo.Fiel a su estilo, la influencer no se quedó callada. “Por lo menos yo no uso corpiños grandes que me bailen, ja, ja, ja. Igual arranqué el gym. Quién te dice que aparezco con tremendo toto y las lolas”, escribió.No es la primera vez que la influencer -que ya superó el millón de fans en Instagram- recibe este tipo de mensajes maliciosos. Aunque al principio los dejó pasar, un día empezó a ponerles un freno a sus detractores.Báez es fan de los retoques y ya se hizo varios. Apostó al ácido hialurónico en los labios, pestañas y uñas XL y extensiones rubias al estilo Rapunzel. Pronto se pondrá ortodoncia, y cuando deje de amamantar a su hija Jamaica cumplirá el deseo de ponerse siliconas, un anhelo que tiene desde la adolescencia.