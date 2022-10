Siempre atrevida, Cinthia Fernández no dudó en sumarse al "gelatina challenge". Se grabó bailando y perrenado en colaless, dejando a la vista su espectacular figura y acompañó el video con picantes mensaje para sus detractores.Cinthia Fernández se animó a responder las preguntas y dudas de sus followers y fiel a su estilo no se guardó nada."¿Tenés la cola echa?", le preguntaron. Sin tapujos, Cinthia Fernández decidió responder con una foto de su cola en hilo dental y fue por todo con su respuesta."Sí de carne natural. Con estrías y celulitis como todas. No se hagan los glúteos es peligroso y quedan mal. Vayan al gym y metan sentadilla, ese es el mejor bisturí", aconsejó.