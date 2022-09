“Usa filtro para...”, dijo Cinthia Fernández en un video donde mostró sus curvas

Cinthia Fernández da qué hablar con cada una de sus publicaciones en las redes sociales. Después de que fue duramente criticada por subir un video saltando en ropa interior, en el que casi su piel no se movía, redobló la apuesta y subió otro en el que muestra en detalle su cuerpo con “imperfecciones”.La mediática tiene casi seis millones de seguidores en Instagram, quienes están atentos a su contenido. Aunque no siempre es para halagarla, ya que en varias ocasiones la artista ha sido blanco de críticas como pasó días atrás cuando invitó a sus seguidoras a hacer el “Challenge de la gelatina”.La panelista se filmó de espaldas, saltando en ropa interior, e invitó a que otras mujeres hagan lo mismo. Pero lo primero que recibió fueron respuestas negativas, ya que todas aseguraban que sus cuerpos no lucirían como el de ella si saltaban con poca ropa y con todo al descubierto.“Usá filtro para... Hoy voy a incentivar el uso de filtro pero no en las fotos, si queres saber donde mira hasta el final este video”, escribió y lo que les pidió a las mujeres que la critican es que el filtro lo usen en la lengua.“Este es mi trasero tan criticado. Si mamita, lo que ves ahí son estrías como tenemos todos”, dijo con total seguridad la influencer e incitó a que todas se quieran tal como son.