¿Wanda le hizo firmar un contrato a Icardi para “quedarse con todo”?

Wanda Nara y Mauro Icardi están una vez más en el ojo de la tormenta. La investigadora de "¿Quién es la máscara?" afirma que su relación de 9 años ha terminado. Por otro lado, el futbolista del Galatasaray sigue con la idea de mantener la familia unida.



Durante estas idas y vueltas, salió a la luz el documento judicial que Wanda habría hecho firmar a Icardi después del "WandaGate". Con la figura del creador de “Cumbia 420”, L-Gante, como tercero en la relación, en el programa televisivo "Mañanísima" contaron el supuesto contenido del contrato que tanto preocuparía a Icardi.



"Él no estaba de acuerdo con que Wanda esté acá (en la Argentina). Ellos ya venían mal por lo de la China Suárez. Intentaron reponer. Pero cuando Wanda decidió venir a trabajar acá, fue una cuestión de escándalo en la pareja. Él no quiere que ella trabaje, ni que viva acá", contó el panelista Pampito, sobre la causa por la cual la pareja haya roto vínculos.



Añadiendo aún más datos, la panelista del programa de Carmen Barbieri, Estefi Berardi dijo: "Tengo un dato mucho más tóxico, que me llegó el fin de semana. Una persona, súper cercana a Mauro y a Wanda, me cuenta que ella le habría hecho firmar un contrato a Mauro".



"En el contrato Wanda le exigiría a Mauro Icardi que, si él vuelve a ser infiel, ella se queda con todo", cerró Berardi. Esta sería la explicación por la cual Icardi insiste en seguir adelante con la relación.

Fuente: Diario Show