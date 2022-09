El mundo del espectáculo despide a Carlitos Balá

Sociedad Las frases más conocidas de Carlitos Balá que se recordarán por siempre

"Gracias Carlitos Balá por las sonrisas de toda la vida. QEPD", escribió la periodista Cristina Pérez en su cuenta personal de Twitter.Del mismo modo fue Connie Ansaldi quién expresó: "Gracias Carlitos Bala! Hermosa vida! Abrazos a su familia. Querido, admirado y respetado"."Señoras y señores, y por qué no lactántricos, estamos aquí para hacerlos divertir sanamente y en familia. ¡Chau maestro!", comentó Beto Casella en una historia también de Instagram.Marley posteó una foto propia de chico, con el texto: “Toda mi niñez tuve el peinado de mi ídolo de la infancia, Carlitos Bala! Gracias #carlitosbala por tantos momentos hermosos y sanos y por recibir mi chupete en el chupetometro!”.“Hasta siempre querido Carlitos QEPD”, publicó Flor de la V, mientras que el actor y humorista Miguel Ángel Rodríguez aseguró en declaraciones televisivas que lamentaba el fallecimiento y caracterizó a Balá como “una institución” nacional.“Estoy muy conmovido, ha muerto mi infancia”, sintetizó su sentir por su lado el conductor Mariano Iúdica, también por televisión.La actriz Mercedes Funes, en tanto, retomó el concepto del recordado “chupetómetro” en su propio posteo en Twitter: “Cuántos le habremos dejado nuestro chupete a Carlitos Balá? Me veo caminando x el teatro en Mar del Plata para llevar el mío al chupetómetro. Debo haber tenido 4 o 5 años, pero me acuerdo perfecto. Buen viaje para él y Angueto”.Télam Radio también conversó con varias figuras del espectáculo, como el actor y humorista Fernando “Pichu” Straneo, que calificó a Balá como “un genio, la risa en persona, el chiste en persona”, dueño de un humor “sano, familiar”.“Yo lo conocí después -amplió-, porque como yo soy uruguayo, no llegaba Carlitos Balá. Nosotros teníamos a Cacho de la Cruz que era Cacho Bochinche, que era como nuestro Carlitos Balá. Pero después cuando vine a laburar acá y empecé en ‘Videomatch’ y empecé a conocer, me encantó”.Y añadió: “Me encantó todo lo que hizo y creo que para todos los cómicos fue un gran referente, pero más que nada dejó un legado de buena gente también, de vocación constante, porque él era popular, se sacaba fotos, andaba por la calle, no tenía problemas”.También en declaraciones a esta agencia se expresó María Emilia Fernández Rousse, una de las recordadas Trillizas de Oro, quien dijo que “a Carlitos hay que recordarlo como era él, con buen humor, buena gente”, y lo evocó como “un personaje increíble, realmente con todas las letras”.Otro humorista como “Pachu” Peña dijo a Télam Radio que consideraba que “se fue el ídolo máximo de todos los chicos y grandes del país”: “Un crack, verdaderamente de esas personas que te llenaban de alegría, te divertían, recuerdo todos sus programas. Tuve la oportunidad de conocerlo, y era una persona maravillosa, sana, buena, única. Y con un magnetismo con los chicos y con los padres, con los grandes, era una persona que le gustaba y le calzaba bien a todos”.Quienes también lo despidieron en redes fueron los “funebreros” de Chacarita Juniors, club del que Balá era reconocido fanático, que publicaron en las redes: “Carlitos Balá es un símbolo de la cultura popular argentina, un hombre ‘fabulósico’ al que vamos a extrañar. Acompañamos a su familia en este duro momento y honramos la memoria de nuestro querido Carlitos. ¡Adios, Maestro! 1925 - ∞”.