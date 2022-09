Sandra Borghi se tomó un descanso y vacaciona en el exterior: las fotos

En pareja con Fernando Casanello, Sandra Borghi ha formado una familia ensamblada que incluye a los dos hijos mayores de ella -Josefina y Valentín, mayor de Fernando (Isabela) y Juana, la niña de 5 años que tiene la pareja en común.El 7 de septiembre la pareja se subió a un avión -acompañada sólo por la menor de la familia- y partieron hacia España."Cuantos recuerdos, cuanta emoción. Amo este país. Plaza de toros. Museos. Historia. Jardines. Manjares. Un paraíso. Un hermoso descanso en familia y con mi amiga del alma que se hizo una espadita Mariel Di Lenarda", escribió la periodista en su cuenta de Instagram junto a las primeras fotos del viaje."Madrid está cada día más linda. Ahora a emprender el viaje por el sur de España", continuó la periodista su relato junto a más imágenes."Tiempo de paz, relax, de placer. Tiempo de Jugar que es mejor, decía María Elena Walsh", escribió la comunicadora que ya lleva casi 10 días recorriendo Málaga, Córdoba y Granada."Viste esos planes que salen de la galera, esos que no planificas y te terminan rompiendo la cabeza, brindo por eso", continuó su relato y explicó que la previa del viaje fue un poco accidentado."15 días antes de subir al avión, no viajábamos por unos problemas de salud, una semana anes de empezar a vislumbrar la posibilidad y 3 días antes nos dijeron, se van. y así llegamos hasta acá. Un viaje por el Mediterráneo que, como dice Serrat, se hace camino al andar", contó."No teniamos ni un hotel sacado, y lo vamos resolviendo sobre la marcha, como así también los lugares a visitar, hoy llegamos a Ronda que te vuelva la cabeza. Es un delirio, les voy a compartir más en historias", expresó.Y completó: “Ssobre el final un poco de relax del bueno. Hoy en la playa que, después de tanto estrés, no viene nada mal”.