Luciana Rubinska encandiló a todos con su video haciendo ejercicio

“La mejor manera de empezar el fin de semana es en movimiento”, escribió días pasados Luciana Rubinska, junto a un video en el cual se muestra ejercitándose sobre una bicicleta fija.La periodista y conductora, que pisa fuerte en el periodismo deportivo, se llevó así miles de me gusta y halagos de sus fans.Pionera entre las mujeres que decidieron dedicarse al periodismo deportivo, Luciana Rubinska logró abrirse camino y ser reconocida entre sus pares. Es madre de mellizos .Hace un tiempo, en diálogo con la revista Noticias recordó que tuvo “una infancia muy linda en el Club Náutico Buchardo. Practiqué gimnasia rítmica muchos años y entrenaba con el sueño de estar en la Selección. Lo di todo aunque no alcanzó, pero me formé en el deporte y en la competencia. De adolescente tuve que usar corset por una escoliosis y redireccioné, obligada, mis sueños de niña”.Sobre cómo surgió y se desarrolló el amor por el deporte, ella expresó: “Desde chiquita recuerdo a mi papá con la radio en la oreja escuchando las transmisiones. Y de más grande, por amor a la Selección y a Atlanta, que iba a verlo a todos lados”.En ese marcó, dijo que le “alegra inmensamente ver que cada vez hay más espacios para las mujeres en los medios de comunicación y que mis hijos crezcan escuchando mujeres en los programas y en las transmisiones”.Finalmente, consultada acerca de si se sigue subestimando a las mujeres que desean hacer carrera como periodistas deportivas o como futbolistas, Rubinska manifestó: “Cada vez menos. Todavía hay mucho camino por recorrer, pero las nuevas generaciones trajeron miradas más igualitarias”.