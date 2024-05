Los docentes aguardan para este martes una nueva oferta salarial del gobierno

Los docentes aguardan para este martes una nueva oferta salarial de parte del Gobierno en la mesa paritaria.Durante la reunión paritaria del pasado martesNinguno de los dos ofrecimientos conformaron a los docentes, que los consideraron “insuficientes”.Declarar insuficiente la oferta salarial presentada 07/05 y demandar al gobierno no más allá del 14/05 una nueva propuesta que contenga los siguientes puntos:Si el gobierno acepta los cuatro puntos anteriores, facultar a los miembros paritarios a firmar el acuerdo.Si no accede a los mismos, facultar a la Comisión Directiva del sindicato a “declarar la situación de conflicto y a definir las medidas de acción sindical a seguir y sus fechas de realización”.Si el gobierno “accede de manera parcial a las exigencias, realizar asambleas y un nuevo Congreso no más allá del día viernes 17 de mayo de 2024”.El otro gremio que está en la mesa paritaria con voz y voto,la oferta salarial presentada en la mesa paritaria el martes 7.Fue así que solicitó al Gobierno “continuar con la negociación salarial, y realizar una nueva convocatoria para antes del 14 del corriente” y que “presente una mejora de los porcentajes ofrecidos en la recomposición salarial para los meses de abril, mayo y junio”También pidió “una mayor claridad y especificidad de la forma y el mecanismo por el cual se compensaría la diferencia entre lo otorgado por el gobierno como recomposición salarial, y el proceso inflacionario del primer semestre”.La próxima instancia de la negociación, entonces, será este martes, y de esa nueva instancia surgirá el escenario para el sector docente en Entre Ríos.