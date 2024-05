Hot Sale 2024: sitios para comparar precios y encontrar las mejores ofertas

Cómo funcionan estos comparadores de precios

Cuidado con los chatbots

Desde este lunes y hasta el miércoles 15 de mayo se hace la edición del Hot Sale 2024, la doceava edición de este evento online que nació como una forma de promover las ventas por internet y hoy tiene vida propia; al igual que el Cyber Monday (que suele hacerse en noviembre), es una buena oportunidad para buscar productos rebajados y encontrar buenos precios. En esta edición participan 984 marcas, una cifra superior a la del año pasado y que se ubica en torno a la anotada durante la pandemia, un período en el que las ventas por comercio electrónico explotaron.En esta edición las ofertas estarán ordenadas en secciones:• MegaOfertas: más de 15.000 productos en esta sección tendrán importantes descuentos en miles de productos y servicios en las categorías.• Categorías: Electro y Tecno; Viajes; Muebles, Hogar y Deco; Indumentaria y Calzado; Deportes y Fitness; Supermercado; Salud y Belleza; Motos y autos; Bebés y Niños; Varios; y Servicio.• MegaOfertas top estrella: como en la edición anterior, se podrán ver productos participantes con ofertas destacadas y no solo los logos de sus marcas. De esta forma, podrán comparar productos de distintas marcas y las mejores ofertas.• MegaOfertas Bomba: se anunciarán descuentos especiales en distintas categorías de 12 a 13 y en la Noche Bomba de 20 a 22, en los tres días.• Más clickeados: un ranking de los productos más populares entre los usuarios.• Filtros: para comparar ofertas de distintas marcas de una forma sencilla. Entre los filtros destacados, se encuentra el de cuotas sin interés, descuento por volumen, orden por precios de menor a mayor, talles, colores, entre otros.• Novedades 2024: habrá una página inicial con beneficios financieros en donde se mostrará, según el medio de pago que se seleccione, qué marcas ofrecen cuotas sin interés o reintegro.En cualquier caso, no obstante, siempre está la duda de si lo que están promocionando las marcas como una oferta lo es realmente, o si (como ya pasó en otras ocasiones con algunos productos) el descuento del Hot Sale se hace sobre un precio que subió más de lo usual una semana antes, y que con la rebaja termina saliendo lo mismo que siempre.Para tener la seguridad de que efectivamente nos están ofreciendo un producto a un precio menor al usual, se pueden apelar a algunos sitios que comparan precios en múltiples tiendas (sean parte del Hot Sale o no) y que lo hacen a lo largo del año, por lo que pueden mostrar una evolución histórica de precios, para que los interesados puedan determinar que, en efecto, se trata de una oportunidad para pagar menos. Incluso permiten crear alertas para notificar una rebaja más adelante.Si el precio de un producto subió mucho en las últimas semanas, quien lo vende puede promocionarlo con un descuento enorme que es técnicamente cierto, pero que en realidad deja a ese producto al precio que hubiera tenido sin ese aumento extra. La inflación, sin duda, complica saber cuándo un producto está en precio, y poder comparar el monto que se pide por él en más de una tienda ayudará a tomar una decisión informada sobre si vale la pena comprarlo ahora o no.El uso es muy sencillo:Los comparadores de precios no tienen vinculación directa con el Hot Sale, por lo que habrá que buscar en forma manual con marca y modelo del producto (y verificar que sea exactamente el mismo que aparece en la oferta de Hot Sale, y no uno similar que podría tener justificado un precio diferente). Al encontrarlo, estos sitios nos mostrarán su precio a lo largo de las últimas semanas en las diferentes tiendas que analizan.Una vez que encontremos el precio que nos parece adecuado, desde el mismo sitio nos llevará a la tienda en cuestión, donde habrá que hacer la compra tomando los recaudos de siempre; el fundamental, si se trata de un producto del Hot Sale, es comenzar todo el recorrido desde el sitio oficial, que llevará a las páginas de venta de cada marca en particular. Estos sitios de comparación de precios también muestran ofertas en tiendas que no participan del Hot Sale, y entonces habrá que verificar la reputación del sitio, la seguridad de la transacción, verificar cómo son los pagos y los tiempos de entrega, que toda la operación esté cifrada, etcétera.Muchas tiendas apelarán a chatbots para atender la mayor cantidad de clientes en estos días. Botmaker, la firma argentina que desarrolla estas herramientas, publicó cinco consejos para que los consumidores no teman usar estos asistentes virtuales.• Verificar la autenticidad: dialogar con el robot iniciando la charla desde el sitio o canal de comunicación oficial.• Proteger los datos personales: no dar datos personales (como números de tarjetas de crédito o contraseñas) a fuentes desconocidas• Verificar qué funciones adicionales tiene: muchos chatbots pueden enviarte un recordatorio sobre artículos en tu carrito de compras• Consultar las políticas de devolución y garantía: consultá con el chatbot sobre las políticas de devolución, garantía y tiempos de entrega de los productos que te interesen• Revisar tu pedido: no es específico del chatbot, pero no está de más insistir en revisar, antes de aprobar la compra, si es el producto que queríamos, el precio, las cuotas, la forma de pago y, sobre todo, los tiempos de entrega y la política de devolución. (La Nación)