¿Tercera en discordia?: Gisela Dulko replicó a Micaela Vázquez

El comunicado fue a través de una historia de Instagram

Las declaraciones de Mica Vázquez en el ciclo Antes que nadie, por LuzuTv, generaron un gran revuelo en el mundo mediático ya que allí sostuvo que Fernando Gago le fue infiel con Gisela Dulko en el momento que construía la casa con el exjugador en España.La actriz estuvo cuatro años con Gago a comienzos del 2000 y sus planes cercanos eran mudarse a España para acompañar la carrera futbolística del jugador pero es en ese momento, y mientras construían su casa, que descubrió mails entre Gago y Dulko.Luego de ello manifestó su enojo al ver que a los 6 meses de separarse del jugador y regresar a la Argentina él se estaba casando con la tenista : "Todo bien, me separé a los 22 años, pero, ¿le puedo decir algo? El nombre del segundo hijo que tuvo con ella, es el que habíamos hablado nosotros", apuntó.Aunque señala que tenía 22 años y que sin dudas la ruptura la había lastimado ya que ella estaba enamorada de él, sostuvo que ahora está todo bien luego de que en una oportunidad Gago le pidió disculpas.Pese a eso, después de las duras declaraciones Gisela Dulko utilizó sus redes sociales para aclarar el revuelo que se había generado: “Yo no fui tercera en discordia entre Micaela y mi ex marido. Jamás supe que él estaba en otra relación cuando empezó a salir conmigo”.“Yo hablé con Micaela y lo aclaramos en privado porque nunca fue mi intención lastimar a nadie. Fin del comunicado”, terminó la tenista.Hasta el momento la conductora no habló respecto de si habló con Dulko o no, pero al parecer todo se habría aclarado en la supuesta charla que ambas tuvieron en privado.Este hecho está relacionado a los dichos de Silvina Luna que señaló hace unos meses que sufrió una infidelidad por parte del actual entrenador de Racing: "Yo era novia de él, estaba re enganchada, teníamos una relación, y entonces en un momento veo por las revistas que se estaba yendo a España con otra chica, que en su momento era Micaela Vázquez".Recordemos que Gago está de novio con una vecina del country en donde vive y que también es mamá de una compañera del colegio de sus hijas. Según trascendió en los medios Dulko encontró al exjugador en la cama con ella.