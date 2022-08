Micaela Vázquez sobre Fernando Gago: "Me engañó con media Argentina"

Micaela Vázquez fue invitada a PH, Podemos Hablar y repasó su noviazgo con el actual director técnico de Racing Club, Fernando Gago, con quien estuvo en pareja durante cuatro años hace ya más de una década."Me fui a Madrid con él, los dos teníamos 19 años", recordó Mica que acompañó a "Pintita" cuando fue transferido al Real Madrid. "Por suerte en ese momento no había Instagram, lo que hubiese sido... Mucha gente, dobles relaciones, infidelidades. Y yo estaba totalmente enamorada de él. Me separé porque me cagó con media Argentina", agregó entre risas.Vázquez igualmente hizo hincapié en el cambio que puede significar para una persona -en este caso Gago- la fama, el poder y el dinero a una edad tan temprana. "Yo le fui fiel hasta un momento en el que nos tomamos un tiempo, fue más venganza que otra cosa, me besé a un pibe aunque creo que hubo algo más", reveló la ex Chiquititas y Rebelde Way."Lo importante es que no le guardé rencor. Lo intenté justificar y tratar de entender la cabeza de un chico de 20 años que pasó de un barrio humilde a ser 'Gago', entrar a una cancha y que se caiga, que entres a un boliche y te traigan a la mina que vos querés, tener plata para hacer lo que quieras", explicó la actriz que actualmente está en pareja con Gerónimo Klein, con quien tiene un hijo, Baltazar, que cumplirá un año el próximo 31 de diciembre.