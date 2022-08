Posó con lencería desde diversos ángulos, tres meses después de ser madre

En su perfil oficial de Instagram, publica fotos y videos todos los días, intercalando su vida como mamá de Luca Cubero, fruto de su relación con Fabián Cubero, y sus compromisos laborales. En las últimas horas,Mica Viciconte generó una gran repercusión con una producción de fotos. Es que compartió imágenes con un conjunto de ropa interior de encaje. En esta oportunidad, se dejó ver desde el jardín de su vivienda.La demostró que atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. Frente a cámara, la esposa de Fabián Cubero se dejó ver sumamente sonriente y llena de ilusión.Días atrás, sorprendió con una renovada apariencia al aparecer con flequillo. Y ella invitó a sus seguidores a debatir sobre su nuevo corte de pelo: “¿Va o no va?”. Cuando habilitó las opciones de respuesta en sus historias, los usuarios se inclinaron por la negativa: 49% la apoyó y el 51% restante no bancó su look.