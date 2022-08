Maju Lozano, tras ser internada de urgencia, compartió una reflexión

El miércoles 27 de julio, Tatiana Schapiro tomó el mando del programa televisivo “Todas las Tardes” y explicó por qué no estaba Maju Lozano al aire: "Ayer nos dimos un susto muy grande con Maju; estuvo internada toda la noche, se fue de acá sintiéndose muy mal, con un dolor cardíaco, que entendimos que era así porque lo que le dolía era el pecho, el brazo"."Por suerte no es nada cardiológico, tiene un pico de estrés muy fuerte. Estuvo internada toda la noche pero creo que ya está en la casa. Igual le tienen que seguir haciendo varios estudios y se tiene que cuidar un poco. Nos asustamos mucho", agregó. Durante esa semana, Maju no estuvo en su programa y guardó reposo en su casa.Pasados unos días, Maju Lozano compartió en Instagram una reflexión a través de la cual dejó ver que estaba mejorando su salud."Aprender a relajar la mente, asumir que reposar mirando hacia la nada, lejos está de ser vaga y perezosa. Mirar para adentro para disfrutar el afuera. Valorar el camino recorrido, dejar atrás el pasado qué pasó y por suerte ya sanó", comenzó diciendo la conductora, junto a una foto abrazada a su hijo, Joaquín."Asumir ya de una vez y sin culpa, que soy una mamá que trabaja mucho y que no por eso soy una mala madre. Que trabajar muchísimo y sobre todo de lo que amo, es enseñarle a mi pequeño que los sueños se cumplen. ¡Agradecer y agradecerme! Que el camino recorrido fue arduo pero también hermoso", siguió.Y cerró c: "Queda mucho por recorrer, pero solo si lo hago con calma y de a un paso a la vez. Gracias a mis amados seres por acompañarme esto días en un respetuoso silencio".