Barby Franco anunció que está embarazada: “Habemus bebé”

Barby Franco anunció que está embarazada: la modelo confirmó que con su pareja, Fernando Burlando, esperan un hijo después de semanas de rumores.Fue en La Noche del Domingo, donde Mariano Iúdica le preguntó: "Le dije a mis productores ‘¿no estará? Y me dijeron que sí. Lo estoy viendo de acá".Entonces, Barby se puso de perfil y mostró su incipiente pancita: “Habemus bebé, estamos embarazados. Ya hace cuatro meses”.

Y contó cómo atraviesa este momento tan especial: “Esto es todo nuevo para mí. Él es papá de dos nenas y estoy entrando en un mundo, del que me estoy informando”.Emocionada, Barby Franco contó que con Fernando Burlando buscan ser padres hace cinco años: “La historia de este bebé ya viene de hace cinco años y Dios quiso que fuera de forma natural”.“Venimos hace cinco años, tuvimos dos intentos fallidos por el método in vitro. Dije ‘voy a relajar, que sea lo que Dios quiera’ y fue de un día para el otro”.“Me acuerdo perfectamente cuándo fue, al otro día me sentía diferente. Dije ‘no puede ser’. Fue shockeante cuando vi el test positivo”."Burlando estaba en un partido de polo, lo llamé al toque y nos quedamos llorando los dos, en shock. ¡No lo grabamos!".Además, Barby contó que ya saben el sexo de su bebé en camino pero que por ahora prefieren guardar el secreto.