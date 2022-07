Familiares y allegados dieron el último adiós a Cacho Fontana

El velatorio de Cacho Fontana se realizó hoy en la casa Zuccotti Hnos, del barrio porteño de Palermo, entre las 10.30 y las 13, y además de sus familiares, se acercaron a despedirlo Fernando Subirats -actual director de Radio Rivadavia-, Nelson Castro, Julio Ricardo y Mariano Iúdica, entre otros.Mientras que más tarde se organizó un responso en el cementerio de la Chacarita en el que también estuvieron presentes Fernando Bravo y Liliana Parodi.En las últimas horas, grandes figuras de la radio y la televisión recordaron a Norberto Palese -así era su nombre de nacimiento- con cariño y admiración. "Ha cambiado la radio, más que un locutor era un artista, porque si analizás los armónicos de su voz y de qué manera lo aplicaba, la manera de decir los avisos fue totalmente distinta", destacó Héctor Larrea.Mientras que Silvio Soldán aseguró que, a pesar de que eran rivales con sus respectivos proyectos, lejos de los micrófonos y las cámaras eran muy amigos: "Con Cacho competíamos en los medios, pero generalmente ganaba él. Yo lo admiraba muchísimo a Cacho: hacía un anuncio en televisión y te daban ganas de comprar lo que sea que vendía"."Cacho era una personalidad, que es lo más importante para este medio. Le admiraba la pinta y la forma de manifestarse", declaró en diálogo con Ari Paluch por la AM550 Riverito, quien conoció a Fontana cuando tenía 15 años y daba sus primeros pasos como presentador.En tanto Enrique Llamas de Madariaga, quien fue su compañero en Sexta edición y Videoshow lo recordó como un profesional muy dedicado."Él era un laburante, un obseso del trabajo, alguien que te llamaba bien temprano por la mañana. Siempre se le ocurrían notas especiales, diferentes", explicó en diálogo con Antonio Fernández Llorente en La 990.Nelson Castro, quien acompañó a Cacho durante los problemas de salud que atravesó en sus últimos años, habló con Antonella en Radio Rivadavia y destacó el lugar que tanto ella como su hermana ocupaban en la vida del conductor."Con las dificultades, porque no fue una vejez fácil, él me decía ‘Cometí muchos errores en mi vida, por eso no sabés lo que agradezco a Antonella lo que me cuida. Tiene que hacerse cargo de las cosas más elementales, de la comida, de la ropa. Y lo hace con un amor, con un cariño…’. Se le caían las lágrimas", relató."Es lo que se merecía, yo iba y me decía ‘gracias’, y yo le decía: ‘Papá, cómo me vas a decir gracias’. No hay otra manera de ser, de verlo, de estar. Es incondicional", recordó Antonella y, con la voz quebrada, reveló que se enteró del fallecimiento de su padre mientras esperaba un llamado por los trámites por la muerte de su madre."Papá no se enteró (de la muerte de Caldini). Mi hermana llegó el lunes. Íbamos a ir ayer a la tarde a hablar con él, y habíamos pensado en que mi hermana lo vea, que lo salude, y una vez que hayamos enterrado a mi mamá, avisarle a papá, porque iba a ser un impacto para él", señaló la periodista y productora.