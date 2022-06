La mamá de Tini Stoessel opinó por primera vez qué le parece Rodrigo de Paul

La mamá de Tini Stoessel, Mariana Muzlera, habló por primera vez del noviazgo de la cantante con Rodrigo de Paul. En diálogo con LAM, aseguró que el cumpleaños del jugador "estuvo súper lindo" y dio su opinión sobre la personalidad de su yerno.



Mariana fue una de las invitadas al festejo del cumpleaños número 28 de De Paul. Llegó antes que Tini con una torta y compartió el evento con su hijo, Fran.



"Es simpático, es divino, por supuesto”, expresó al término del evento. Consultada sobre un posible casamiento, respondió: "No... no me preguntes esas cosas a las tres de la mañana".



¿Estás bien?, le retrucó el cronista. " Si porque no tomo alcohol. Y estoy cansada, ¡soy vieja!", contestó.



Por su parte, Tini aseguró que están atravesando un buen momento y, en pleno festejo, De Paul le dedicó un mensaje de amor.



"Es una gran noche para mí. Está toda la gente que quiero, que amo. Y gracias a Tini que me motivó para que tenga esta gran noche", expresó el jugador del Atlético Madrid, quien también reveló que al momento de soplar las velitas solo pidió un deseo: que Argentina salga campeón en el mundial de Qatar.



Cabe señalar que, tras blanquear su noviazgo con la intérprete de "La triple T", De Paul está en plena negociación con Camila Homs, la mamá de sus hijos Francesca y Bautista, para dividir sus bienes.