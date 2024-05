Investigan si futbolistas de Vélez suministraron pastillas a mujer para abusarla

Un jugador de Vélez reveló que le dan pastillas para dormir a aquellos que las necesitan

La investigación contra los cuatro exjugadores de Vélez acusados de abusar sexualmente a una joven de 24 avanza en Tucumán sigue su cause y según informóen las últimas horas,Por otro lado, se filtró un chat entre la denunciante y un periodista deportivo, en el que la joven analiza si pudieron haberle dado pastillas para dormir. El periodista se comunicó con la joven luego del partido que Vélez disputó ante Barnfield de visitante, una semana después del hecho.Vale recordar que José Florentín, Abiel Osorio y Braian Cufré cumplen la prisión domiciliaria durante 90 días en una casa en Tucumán, después de haber pagado una elevada caución para salir de la cárcel. Mientras que Sebastián Sosa también pagó la fianza de caución de 50 millones de pesos y podrá seguir el proceso judicial en libertad.Los chats entre el periodista deportivo y la víctimaPeriodista: ¿cómo estás?Víctima: y acá seguimos.Periodista: Y ayer estuve en la cancha. Así que se habló mucho.Víctima: uf ¿qué se dijo? Me imagino lo que fue esa locura.Periodista: Todo de parte de los jugadores. Que fueron solo 2. Que tenían una pastilla para dormir.Víctima: No entiendo ¿Me dieron eso?Periodista: Es algo que le dan los médicos para dormir.Víctima: Qué locura todo.Según trascendió un jugador del plantel profesional de Vélez que habló como testigo ante la fiscalía y confirmó que el plantel médico del Fortín le suministra pastillas para dormir a aquellos que las necesitan.“Las pastillas se piden al doctor del club. Hay varios doctores: uno se llama Pablo y otro Sebastián. Esa noche no recuerdo a quien le pedí la pastilla, puede viajar uno u otro, no sé quién viajó ese día”, aseguró el futbolista de Vélez, de quien se preserva su identidad, ante la fiscalía.