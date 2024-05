De vacaciones, Graciela Alfano lució una diminuta bikini a sus 71 años

Graciela Alfano sigue demostrando que sus 71 años está más fabulosa y radiante que nunca y no teme mostrarlo subiendo la apuesta cada vez más con sus fotosy posteos en Instagram.Ahora, la Alfano se tomó unos días de relax y desde la playa no tardó en presumir su figura llevando la tendencia furor de las bikinis XS.Grabándose mientras paseaba por la playa, la ex vedete cautivó a sus fans con una jugadísima bikini de estampado selvático.Súper audaz, no solo apostó por un llamativo print sino que llevó un corpiñito ultra XS dejando a la vista todo su underboob.Graciela Alfano viajó a Uruguay y desde Punta del Este, no paró de enloquecer a sus fans y cautivar a sus followers luciendo las tendencias veraniegas infaltables.De lo más glamorosa, incluso se la jugó con un look ultra golden impactante. La top paseó en yate y presumió su lomazo con una micro-bikini shiny color dorada de lo más shiny.