Milei se reunió con empresarios y cerrará su viaje a España en la Cumbre de Vox

Cumbre de Vox

La cita fue en la Embajada argentina en Madrid y la comitiva española fue encabezada por Antonio Garamendi, titular de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), equivalente a la UIA argentina.También participaron el presidente de Iberia, Marco Sansavini; los consejeros delegados de Banco Santander, Abertis y Econener, Héctor Grisi, José Aljaro y Luis de Valdivia; el vicepresidente primero de Mapfre, José Manuel Inchausti; el titular de BBVA para América del Sur, Jorge Sáenz de Azcunaga; y el presidente ejecutivo de Telefónica Hispam, Alfonso Gómez, entre otros ejecutivos.Al salir del encuentro, Milei fue consultado sobre sus detalles y lo resumió con una palabra: “Fabuloso”. Luego, la embajada argentina amplió a través de un comunicado. “Los empresarios participantes expresaron su interés en explorar nuevas oportunidades de inversión en Argentina”, mencionaron, y resaltaron que el Presidente les ofreció garantías “en términos de estabilidad económica y transparencia regulatoria”.Manuel Adorni, vocero presidencial, difundió un mensaje tras el encuentro. “La esperanza en el camino que estamos transitando, la herencia recibida y la importancia de respetar los derechos de propiedad fueron alguno de los principales temas que se han conversado durante de la reunión”, dijo, y adosó una foto del encuentro.Milei mencionó que volverá a España en junio para recibir un premio del Instituto Juan de Mariana, un think tank que divulga las ideas liberales. Difícilmente, para entonces, haya cambios en la deteriorada relación con el gobierno español. La Casa Rosada no tramitó ningún encuentro oficial y no se espera que lo haga dentro de un mes.Mientras tanto, el jefe del gobierno de España, Pedro Sánchez, cuestionó este sábado la visita de Milei. “La ‘internacional ultraderechista’ viene a España porque somos todo lo que odian, no como gobierno, sino como sociedad”, sostuvo Sánchez en alusión al acto que la organización derechista Vox organizará este domingo.Frente a la sede del encuentro, además de la presencia de un puñado de seguidores del Presidente, un grupo de activistas de la organización feminista Femen protestó por el brutal crimen de las tres mujeres en Barracas, que es investigado en la línea de un posible ataque de odio vinculado a la orientación sexual de las víctimas.La participación de Milei en esta cumbre fue confirmada semanas atrás en la red social X, donde Abascal le respondió con entusiasmo. El estrecho vínculo entre ambos quedó evidenciado en varias ocasiones, como cuando el líder de Vox asistió a la investidura de Milei en Buenos Aires en diciembre pasado. La participación de Milei en Madrid subraya su alineación con los movimientos libertarios globales y su influencia en la política internacional.El evento, que tendrá lugar en el Palacio de Vistalegre, reunirá a líderes internacionales como Amichai Chikli de Israel, Mateusz Morawiecki de Polonia, Marine Le Pen de Francia, André Ventura de Portugal y José Antonio Kast de Chile.