Un baleado y un apuñalado, el saldo de sendas disputas familiares en Paraná

Foto: La cuchilla secuestrada y el joven demorado por apuñalar a su hermano.-

Una discusión entre hermanos terminó de la peor manera en el interior de una vivienda del barrio Mosconi: el mayor -de 26 años- apuñaló al menor -de 22- con una cuchilla. Tras el incidente, registrado a las 2 de la madrugada en el domicilio de calle Zurdo Martínez, el herido fue trasladado al hospital San Martín con una lesión de arma blanca en la zona del intercostal izquierdo.



“La pelea se habría suscitado a causa un problema familiar debido al consumo de estupefacientes por parte del menor de los hermanos”, confirmó a Elonce el jefe de la comisaría quinta, Diego Cuevas.



Tras el incidente, no se reportaron detenciones debido a que ni la víctima ni el resto de la familia denunciaron al agresor; el muchacho fue identificado y se procedió al secuestro de la cuchilla.



En tanto, en horas de la mañana, un adolescente de 16 años ingresó al centro de salud “Dr. Ramón Carrillo” con una herida de arma de fuego en el muslo derecho; si bien la lesión no revestía gravedad, el menor fue trasladado al hospital San Martín para una mejor atención médica.



“Por una problemática entre dos familias, con abuso de armas entre las partes (tiroteos), se comisionó al personal policial a calle Valentín Denis al final, donde se confirmó que el menor herido de bala se encontraba en una de las viviendas de estas familias en disputa”, explicó el comisario.



Los integrantes de ambas familias no radicaron la denuncia policial correspondiente, pero en el lugar de la balacera apuntaron que el desencadenante del conflicto fue una pelea de adolescentes registrada días pasados en el barrio. “Los padres tomaron intervención y la problemática se acrecentó”, comentó Cuevas.



Tras la intervención del personal policial de Criminalística, en el lugar, se incautó un proyectil calibre 22 y restos de un plomo deformado, posiblemente, calibre 32.



Las causas están en manos de la fiscal de Delitos Complejos, Paola Farinó. (Elonce)