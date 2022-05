Mostró el abdomen y su diminuta ropa interior dejó poco para la imaginación

Sol Pérez cautiva con las fotos y videos que comparte. Y esta vez derritió la helada de las frías jornadas de mayo.Tras las críticas que recibió Sol Pérez por el look que eligió para la gala de los Martín Fierro 2022, la chica del clima decidió desviar la mirada con una foto de ella en ropa interior, que no hizo más que resaltar la figura que logró con tantos años de ejercicio y buena alimentación.La rubia, quien hace algunas semanas decidió hacer un radical cambio de look y de oscureció el pelo, compartió una foto para el infarto.“Seguir cuando crees que no podes más es lo que te hace diferente”, escribió al pie de la publicación donde resaltó el esfuerzo que hace día a día para lucir como ella quiere.La modelo se sacó la foto frente al espejo con ropa interior negra y un top en el mismo color. Pero lo que más llamó la atención de sus seguidores fueron los abdominales súper marcados y los músculos de la conductora televisiva.