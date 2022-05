Revelan cuántos dólares cobraría la mamá de Wanda Nara por cuidar a sus nietos

Un debate sobre la presunta separación de Zaira Nara y Jakob Von Plessen en el programa de Carmen Barbieri derivó el viernes en una versión acerca del rol que ocupará la mamá de la conductora, Nora Colosimo, en el próximo viaje que hará a Europa para visitar a su otra hija, Wanda Nara.Es que, según contó Pampito Perelló Aciar en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes a las 10) a Nora le pagarán un sueldo en dólares por cuidar a sus nietos mientras sus hijas estén de viaje."Me terminan de recontra confirmar la separación. Tal es así que Zaira ya tiene programado un viaje para ir a Europa en julio, tengo la fecha exacta, con los hijos y sin el marido, obviamente, y ahí deja sus hijos al cuidado de Norita y se va con Wanda a Ibiza", comenzó contando el periodista al aire del mencionado ciclo."¿Las dos solas?", le preguntó Carmen con cara de asombro, quizás porque la última vez que las hermanas viajaron solas Mauro Icardi se encontró con Eugenia la China Suárez en un hotel de París, Francia."Las dos solas, de hecho están programando todo esto. Norita se va ahora, el veintipico de mayo, para Europa porque ya empieza a cuidarle los hijos a Wanda porque ella y Mauro Icardi se van a Sudáfrica a un viaje de novios y le dejan los chicos", explicó Pampito.Y siguió: "Entonces, Nora se va a instalar dos meses en Europa primero para cuidarle los hijos a Wanda y después a Zaira"."¿Y es buena abuela ella?", quiso saber Carmen. "Sí, pero le pagan", le contestó el panelista. "¿Cómo le van a pagar?", preguntó sorprendida la capocómica, quien desde hace años pide ser abuela."Está bien porque es un laburo cuidar a los chicos", opinó, por su parte, Estefi Berardi. "Pero están locos, ¿saben lo que daría yo por tener un nieto? Mirá si le cobraría a mi hijo. Lo veo horrible", expresó, visiblemente indignada, la mamá de Fede Bal."¿Sabés cuánto le pagan?", preguntó Pampito, como dando a entender que era una cifra muy alta. "No, pero me parece horrible. Una abuela no cobra aunque necesite la plata. Que le paguen el pasaje (de avión para ir a Europa) y nada más. ¿Cómo va a cobrar un sueldo?", continuó quejándose la conductora de Mañanísima."¿Y si necesita un sueldo la señora?", le retrucó Berardi. "Que salga a trabajar. . . .. son sólo dos meses en el año", le contestó Carmen.Para entonces, Pampito ya no aguantaba las ganas de revelar el sueldo en dólares que según él recibirá la exmujer de Andrés Nara por cuidar a sus nietos., contó Perelló Aciar."Eso no es un sueldo. Retiro lo dicho. Eso no es un sueldo, es un dinero le que está dejando a su madre para sacar a los chicos a pasear", se retractó Barbieri."Y te hago un paréntesis y te cuento un detalle divertido: Norita está de novia y lo quería llevar a Europa pero le dijeron 'no mamá, de ninguna manera, acá no venís con ese'. No lo quieren", agregó el periodista.