Por qué los famosos no intentan conquistar a Cande Ruggeri

Cande Ruggeri visitó el programa Socios del Espectáculo y, luego de que mostraran una nota con Benjamín Vicuña, contó por qué cree que los famosos como él no intentan conquistarla.



La host digital de El Hotel de los Famosos, reality show que saldrá al aire desde el lunes 21 de marzo a las 22:15 horas, reveló que todos respetan a su papá.



“¿A Vicuña lo conocés? ¿Te lo cruzaste alguna vez, nunca te quiso levantar?”, le preguntaron desde el panel y la influencer respondió: “No, no, nunca, es más grande”.



“Aparte los famosos le tienen un poco de respeto a mi papá, un poco de miedo, entonces no. De lejos por las dudas”, consideró Cande en el programa matutino de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.



Cande Ruggeri dio un adelante de El Hotel de los Famosos, programa que conducirán Pampita y el Chino Leunis: “Son 16 participantes y van a haber juegos todas las semanas, un día, un juego”.



“El que gana la va a pasar muy bien porque va a estar del lado lindo del hotel, va a poder disfrutar de todas las instalaciones, son huéspedes”, explicó la host digital.





Para el final, Cande dejó lo más picante: “Y los que pierden van a tener que ser staff, es decir que se van a tener que levantar temprano, hacer las camas, cocinar, todo lo que los huéspedes les pidan”.

Fuente: Ciudad.com