Magalí Mora reapareció con todo: foto en top y colaless

Qué paso con Magalí Mora

Magalí Mora causó sensación entre sus seguidores. Luego de ser madre de una niña, a la que llamó “Brunnita”, la modelo posteó una imagen que en minutos obtuvo miles de reacciones de sus fans.Sin agregar ningún comentario, en la foto se la ve posando con una colaless negra, mientras sostiene una remera blanca que se desliza por su cuerpo.Hace bastante, la modelo había desaparecido por completo de las redes sociales. Frente al revuelo que generó entre sus fans, Magalí tuvo que salir a aclarar los rumores: “Volví a aparecer en las redes por la cantidad de seguidores preocupados por mí. No me parecia justo que desaparecer asi de la nada. Les voy a contar el motivo por el cual me aleje, pero no es nada malo, ni me paso nada a mi. Quedense tranquilos. Fue una decisión propia.”“A lo largo de mi vida me expuse demasiado, a veces sin medir las consecuencias. Hice cosas de las cuales me arrepiento muchísimo” confesó. “El tiempo atrás no se puede volver, pero si puedo mirar hacia el futuro. Decidí alejarme tanto de las redes sociales, como de los medios de comunicación por mi hija” dijo y agregó “prometo subirles una foto de la belleza de hija que dios me dio, porque se merecen conocerla, ya que, me acompañaron todo el embarazo”.