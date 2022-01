Nati Jota sigue sorprendiendo con sus looks playeros

Nati Jota disfruta de sus vacaciones en Pinamar con amigos. Desde allí, día a día comparte sus aventuras, y divertidas historias con sus seguidores. Y este fin de semana no fue la excepción.En primer lugar, subió a su perfil una foto en la que se la ve luciendo la parte inferior de una bikini con un estampado de animal print. El look se completó con un top tejido de hilo, lentes de sol y un sombrero.“Me siento la más pe. . . Pensé que estaba nubladito y me olvidé que la resolana quema”, escribió días pasados la influencer luego de una secuencia de videos en los que detalló el “accidente” que sufrió por un olvido.“Amiga, me olvidé de ponerme protector en el cuerpo, me puse solo en la cara”, le confiesa a su acompañante al descubrir su rostro apenas quemado y el resto de su humanidad completamente roja.