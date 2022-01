Mientras derrocha sensualidad, contó cuál es su disfraz favorito en la intimidad

La modelo Alejandra Maglietti no tuvo reparos en hablar cuando le preguntaron si le gusta disfrazarse en momentos de intimidad. “Me siento un poco rara, pero si me tengo que disfrazar es de Harley Quinn. Tengo como una obsesión con ese personaje, varios trajesy también el bate”, señaló.Pero además, contó que le gusta escuchar trap para “hacerse la joven” y que es “muy jodida cuando le mienten”, y se ufanó de tener un arsenal de tips polémicos para detectar a las parejas que no le dicen la verdad.“He hecho cosas que pueden rozar lo tóxico para saber, cosa que no habla muy bien de mí. Tengo una cuenta gusano donde investigo todo. Juariu se queda súper corta porque yo te descubro hasta la exnovia que tenías a los 12 años”, aseguró la panelista de Bendita.La abogada explicó también en el programa televisivo Cortá por Lozano que cuenta con otros trucos como por ejemplo darle objetos “muy femeninos” para que su compañero se lleve a su casa, imposibles de disimular en caso de que viva con otra mujer.