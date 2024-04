Victoria Vanucci aclaró su vínculo con el presidente Javier Milei: video

Vanucci blanqueó su vínculo con el presidente Milei

“Tengo mucho trabajo atrasado, pero algo está pasando y es muy fuerte. Tengo que decir las cosas como son, así no se hace una bola de nieve. Sé que se me está vinculando con el presidente Milei. Tenemos muchas cosas en común”, aclaró Vannucci en un extenso video.“Hay muchas cosas que son ciertas. Pero me parece que no tengo ningún tipo de relación amorosa. Es un halago, porque se me ve bien. Que me vean con buenos ojos. No tengo sed de poder, ni de política”, sentenció.“No se preocupen, no voy a ser primera dama. Argentina, los amo. Mucha suerte al señor Javier Milei, lo deseo de corazón. A todo el país. No hay más nada para decir”, cerró Vannucci.