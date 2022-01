Érica Rivas "Me echaron por feminista, que para ellos era ser hinchapelotas"

Hace rato que la obra de teatro de Casados con hijos, la sitcom que hizo reír a millones de personas, tendría que haber llegado a la cartelera porteña, pero no pasó. Todos los actores principales habían confirmado su participación, pero de un momento a otro se conoció que Érica Rivas no iba a formar parte del proyecto.



La noticia no solo entristeció a los fans, también generó un escándalo. "Yo no me fui, yo quería hacer ese proyecto, a mí me echaron", lanzó en aquel entonces completamente indignada.



Ahora, en diálogo con Filo News, exclamó que la apartaron de la obra "por romper las pelotas". "Como mujer, como actriz, como feminista, para mí era re importante. Lo que pasa es que no voy a hacer cualquier cosa, pero bueno. Me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Me duele, fue feo. Mandar un mail privado a un programa de esos horribles. Me echaron porque soy un grano en el or. . . ", pronunció angustiada.



"Me comí que el director me dijera feminazi, que estaba demasiado alterada. Me echaron por ser feminista, que para ellos era ser hinchapelotas. De hecho me decían, no seas pan amargo. Porque era la hinchapelotas que les marcaba cosas", reveló la famosa actriz en abril del año pasado durante una entrevista sobre el tema.



Días antes de que los productores tomaran esta decisión, ella les había enviado un mail con algunas correcciones del guión, pero no lo tomaron con buenos ojos.



"No entiendo cómo a esta altura de la historia vamos a seguir riéndonos de los bigotes de una mujer. O más bien, te podrías reír pero ese no puede ser el remate del chiste porque ya no es gracioso", remarcó.

Fuente: Tn Show