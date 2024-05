Transfirió por error $110 mil pesos y piden que se los devuelvan

Una usuaria de Mercado Pago se encuentra en una situación angustiante luego de transferir por error la suma de $110.000 pesos a otra persona y busca recuperar el dinero. Rocío, la protagonista de este incidente, compartió su historia cony expresó su deseo de recuperar lo transferido por error."Erróneamente envié una transferencia a Mónica Beatriz Coronel, la cual, si me está escuchando, apelo a su solidaridad. Le transferí $110.000 pesos", explicó.La situación generó gran preocupación en Rocío, quien manifestó:Asimismo, detalló cómo ocurrió el error durante la transferencia: "En Mercado Pago tienes los contactos guardados por haber transferido anteriormente, y entre ellos yo tenía el contacto de mi mamá y el de esta mujer, que el día 13 de abril le transferí por una compra de gastronomía, pero no recuerdo el lugar donde compré con ella". "Una vez que marqué el monto, le di continuar, se me tildó el celular y después me salió que Mónica Beatriz tenía los $110.000 pesos, que aún no me los devuelve", agregó.Ante esta situación, Rocío hizo un llamado a la solidaridad: "Yo realmente necesito ese dinero y me gustaría que por favor esta persona se contacte conmigo, ya le pasé mi contacto, mi número de teléfono, a través de transferencias de un peso"., concluyó.