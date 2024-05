Baja de la edad de imputabilidad: para juez “requiere debate y discusión seria”

La mirada de organismos internacionales



La baja de la edad de imputabilidad es uno de los temas en agenda del Gobierno nacional. Al respecto, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, comentó que puertas adentro se debate reducir a "los 14 años, si es a 13 como en Uruguay o a 12 como en Brasil".Ya hay un trabajo en la confección de un proyecto en conjunto con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien todavía no llegó a terminarlo.dialogó con el juez de Niños y Adolescentes, Pablo Barbirotto, quien participó de la temática durante la gestión presidencial de Mauricio Macri en un proyecto similar en conjunto con Germán Garavano.En primer lugar, aclaró: “En principio, no se ha presentado un proyecto al que hace mención la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Hay otros que se han presentado recientemente con la firma del diputado Diego Santilli y otros miembros que lo acompañan. Pareciera que no hay un acuerdo en cuál debería ser, en este tipo de proyecto, la edad de punibilidad”.Posteriormente, hizo una segunda observación del caso: “”.“Hay una discusión que es inevitable y que no se puede aplazar más por parte del Poder Legislativo nacional que es el tratamiento y derogación del Decreto de Ley 22278, que rige el procesamiento penal para personas menores de 18 años”, confirmó Barbirotto.Por otro lado, profundizó que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el propio Comité de los Derechos del Niño “han dicho que”.“El sistema penal para personas menores de 18 años tienen menos derechos y garantías que los de un adulto. La primera obligación sería eso, adecuar normativamente a la Convención de los Derechos del Niño”, explicó. Tras el regreso de la democracia, hubo varios intentos por tratar de modificarla, sin embargo, “han fracasado porque primero se pone en discusión es si hay bajar la edad de punibilidad o no y no se sigue avanzando en esta normativa”., subrayó. En la misma línea, manifestó que a nivel internacional, se condena “con distintas edades”. Argentina lo hace con 16 años, pero otros lo hacen desde los 14.Por otro lado, comentó qué determinación debería tomarse según órganos internacionales: “Si bajaríamos la edad a 15, 14, 12 o inclusive hubo proyectos presentados y tiene estado parlamentario en la Cámara de Diputados que hacen referencia a que no fijan ningún tipo de edad, sino que mencionan que la edad de punibilidad quedará condicionada por la capacidad del sujeto. Si el hombre comprende la norma para infringirla y comprender sus consecuencias, independientemente de la edad, se valoraría la punibilidad”.. Sí los cometen. Hay graves, pero muy pocos”, profundizó.Barbirotti mencionó que”. Por ese motivo, recalcó la necesidad de llevar a cabo “un abordaje especial y multidisciplinario”. Al mismo tiempo, cree que ante el posible vaciamiento “implican gastos con suelo, personal y políticas públicas destinadas a lograr el mandato de la Constitución nuestra que es la socio-rehabilitación y la inserción”.. ¿A dónde hay que apuntar? Lo que requiere es un debate serio, multidisciplinario y no que sea algo que se apruebe de un día para otro sin la experiencia de cómo se está trabajando en diferentes maneras”, indicó el juez.