Patricia Bullrich impulsa un acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a impulsar un acuerdo electoral para las elecciones de 2025 entre La Libertad Avanza y el PRO, partido que ella aún preside y lidera junto a Mauricio Macri, su fundador.



"El acuerdo de ideas y de trabajo tiene que ser un acuerdo total. Me imagino las elecciones del año que viene: a favor o en contra. A favor del cambio o en contra del cambio, no veo un lugar intermedio. Yo voy a impulsar eso", dijo Bullrich en diálogo con Cadena 3 de Rosario.



Y agregó: "No voy a ser más presidenta del PRO, así que no voy a decidir por todo el PRO, pero mi postura va a ser esa".



La ministra pasó por la ciudad santafesina en el marco de la presentación de la puesta en marcha del sistema acusatorio en la localidad de Rosario para poder imprimir mayor celeridad a los procesos judiciales en los cuales los fiscales tendrán mayor protagonismo. La acompañaron el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, entre otros.



En ese contexto, confirmó también que el Gobierno tiene listo el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad y que lo presentarán en el Congreso cuando Javier Milei retorne de su viaje a Estados Unidos.



En marzo, Bullrich ya había dado a entender su postura de cara al futuro del PRO: "Nos tocó la posibilidad de hacer un cambio y no fuimos tan profundamente y ahora tenemos la posibilidad de acompañar ese cambio, tenemos que ir profundamente, no podemos quedarnos a mitad de camino".