Sandra Borghi de vacaciones: así disfruta de su descanso en el mar

Desde hace varios días, Sandra Borghi se encuentra disfrutando de sus vacaciones en familia en la Costa Atlántica argentina. Desde allí, la periodista comparte con sus seguidores cómo la está pasando.Apenas llegaron, los más chicos de la familia realizaron clases de surf y ella se dejó llevar por las puestas de sol: “Amo los atardeceres en el mar. Bueno amo los atardeceres donde sea. Son una debilidad para mí".“¡Mi mundo entero. Secuencia de un día perfecto y eso significa entre otras cosas familia al agua”, escribió con una tierna foto en donde se los puede ver a todos disfrutando del mar.Según describe, si hay alguien que sabe ingeniárselas para encontrar alternativas en cuanto al look y estar cómoda es ella. Lo cierto es que en esta oportunidad planteó una opción muy simple para que sus seguidoras tomen con un elemento que seguramente ya tienen en la valija.“Usar pañuelos que funcionan como strapless. Tenés bikini abajo, ponés el pañuelo como un triangulo y te tapa la pancita de los churros que te clavaste en la playa. A mi me funciona muy bien. Anotate este “Borghi Tip” que me dieron mis hijas adolescentes. Me encantó”, expresó.