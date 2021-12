Yanina Latorre se dio la tercera dosis y se mostró radiante en la playa

Yanina Latorre se encuentra en Miami, recibió la tercera dosis contra el coronavirus y no dudó en ir a la playa. Allí se mostró radiante.La panelista televisiva tiene muy buena relación con su hija Lola Latorre. Esta vez, decidieron pasar las fiestas en lugares distintos. Por su parte, la angelita compartió una secuencia de postales desde Miami: “Necesitaba descansar”.Yanina contó que la joven esta semana Lolita se fue de viaje a Punta del Este y no celebraran juntas ni Año Nuevo ni el cumpleaños de Lola. Y luego se quejó de que la vera únicamente el 13 de enero a la noche, ya que cuando vuelve de Uruguay, el día 10, Yanina no estará en Buenos Aires. Y luego Lola se tomará otro avión hacia Miami por lo que solo se cruzarán un día en Argentina.Ambas disfrutan de la compañía de la otra. A lo largo de los años, han compartido miles de viajes juntas a distintos destinos soñados, como Nueva York. “Siempre digo que es mi mamá y también mi mejor amiga porque yo le cuento todo y ella siempre me escucha, alienta y aconseja: disfruto de todo lo que hacemos juntas”, afirma.Yanina Latorre también detalló como fue el armado de la valija de Lola para ir a Punta del Este. “Que pesadilla Lola, se me calentó”. Contó que fue complicado armar la valija y que no entendía porque llevaba tanta ropa sin tan solo se iba 15 días, aunque entiende que es joven y quiere salir de fiesta con amigas. Más allá de la leve discusión, Lola afirmó sobre su mamá: “A mí me encanta su estilo, creo que es elegante y sofisticada”.