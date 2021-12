Zaira Nara confirmó que se reunió con la China Suárez

Foto: Zaira Nara y la China Suárez Crédito: Archivo

En el medio de su reemplazo a Florencia Peña en su programa Flor de Equipo, Zaira Nara tuvo un mano a mano con Marcelo Polino y habló de lo que todos esperaban.



“Yo voy a la fuente directo. Pasó esto y la llamé a la China y me junté con ella. No lo sabía nadie”, lanzó la conductora mientras el periodista la miraba sorprendido al igual que toda la audiencia.



Zaira Nara cuenta en su relato que resolvió el encuentro de una forma madura: “Soy una persona adulta, hay determinadas cuestiones que para mí se resuelven cara a cara”.



También se encargó de aclarar su vínculo con ella: “Yo no soy la amiga. Capaz que soy más amiga que vos, Marcelo, pero ella era muy amiga de mis amigas. Yo no le contaba mis intimidades”.



Explicó que tienen mucha gente en común y que además comparten agencia, por lo que seguirán cruzándose por cuestiones de trabajo. La conductora dijo que decidió pactar el encuentro porque no quería correrle la cara para evitar un saludo en algún evento.



“No me pasa con nadie eso. Soy una persona que no tiene enemigos, no me gusta llevarme mal con la gente. Obviamente que si mi hermana tiene una enemiga, decanta que va a tener que ser enemiga mía. Pero yo digo ¿cómo hago? ¿cómo lo manejo?”, se sinceró.



“Yo sabía que ella me iba a atender y ella sabía que yo le iba a hablar bien”, aseguró. “Quería escucharla. No fui a querer entenderla ni justificarla”, dijo Zaira.



“Yo cuando sentí que era intermediaria le pasé los teléfonos”, explicó la morocha que se encargó de aclarar que no lo fue. Sin embargo, contó por qué tomó la actitud de ir directo a la fuente: “Me parece que es la forma de ponerle paños fríos a todo”.