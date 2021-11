Trikini, campera futurista y bucaneras, el look de Flor Vigna como cantante

Multifacética e innovadora, Flor Vigna despliega su faceta fashionista en las redes, donde tiene más de cinco millones de seguidores a los que ahora sorprendió con un nuevo lanzamiento en su carrera: grabó su primera canción, Uy, junto con un video musical. Luego de su debut como cantante, agradeció a sus fanáticos en un posteo con una foto de un look de alto impacto para una producción de moda: trikini, campera futurista y bucaneras.¿Los detalles? La bailarina posó el mejor estilo diva pop con un traje de baño lila, el color de la temporada, con una amplia abertura frontal y tiritas entrecruzadas en el escote. Por encima sumó una original y llamativa chaqueta tornasolada y, como si fuera poco, completó el look con bucaneras al tono con la trikini y un aro largo del mismo efecto que la campera.“Gracias a todos los que lo están haciendo real”, escribió en relación con su nueva faceta como cantante.Además de su último look, Vigna compartió con sus seguidores algunas imágenes de su nuevo videoclip, que incluyó un vestuario urbano-trapero supercolorido. En algunas de las tomas, se lució con una camiseta sporty estilo fútbol amricano de color amarillo vibrante, que contrastó con un elegante peinado con ondas y make up en tonos neutros.A continuación, se mostró supersensual con un equipo de corpiño verde y calzas rojas, a los que sumó un par de bucaneras amarillas. ¿El detalle? Lució el pelo en una trenza superlarga, el peinado que es furor y que eligen fashionistas como Zendaya y Tini Stoessel.