Natalie Weber habló de su temor a volver a enfermarse

Natalie Weber habló del cáncer de mama que le diagnosticaron en 2016. La modelo, que se curó tras haberse sometido a un tratamiento y a una mastectomia, contó que le quedó miedo a volver a contraer la enfermedad.



"¿Tuviste miedo de volver a pasar por una enfermedad? ¿Cómo lo enfrentás?", le preguntaron a través de sus stories. Entonces, la modelo y panelista admitió que aún siente temor de volver a enfermarse.



"Sí, claro que tuve y tengo miedo; ese miedo no se va nunca más. Pero creo que uno atrae lo que piensa, entonces trato de no pensar nunca en eso y hago mucho control mental. Me acuerdo de las palabras de mi psicóloga y respiro profundo cuando me viene un pensamiento negativo”, afirmó.



En la misma ida y vuelta, también contó que por la enfermedad que superó no podría volver a embarazarse pero sí podría convertirse en mamá a través de una subrogación de vientre.

