Juana Viale ¿paga 214.000 pesos por mes por su hija en Francia?

Hace menos de un mes Juana Viale vio cómo su hija, Ámbar de Benedictis se mudaba a París para empezar sus estudios universitarios en histórica universidad de La Sorbona. En Almorzando con Mirtha Legrand la conductora, este domingo, recibió una consulta de Osvaldo Bazán por el costoso precio que tendría realizar los estudios allí.



“¿Es cierto que estás pagando 214 mil pesos por mes por tu hija en Francia? Yo lo leí en un medio”, lanzó el periodista, con sarcasmo. “¿Por la hija que tengo allá tirada en Francia? Ella va a una universidad pública”, señaló la animadora.



“¿No estás pagando 200 o 300 mil pesos por mes?”, repitió, con doble sentido. “No sé de dónde sacan eso. Los periodistas tienen que chequear la información. Eso es una falacia. Lo vi, pero es mentira”, aseveró la actriz, sin perder el humor.



“Las 214 lucas me las quedo yo, obvio. ¡Me quedó con los vestidos, me quedo con todo! ¡Hasta con los micrófonos me quedo!”, concluyó Juana Viale.

Fuente: Ciudad