Un “picante” comentario sobre la vida amorosa de Lali Espósito

Patricio Mai, quien ya fue eliminado de La Voz Argentina (Telefe), habló en una entrevista sobre la jurado Lali Espósito, quien tiempo atrás le confesó que su sueño era “tener un novio que tenga panadería o kiosco”, siendo la familia de Mai, dueña de una panadería.



“Lali es una grosa”, confesó Patricio al programa Por si las moscas, de La Once Diez/ Radio de la Ciudad. Cuando le preguntaron sobre el episodio de conquista que se vivió al aire, el cantante bromeó: “Me parece que está picoteando por todos lados”. Lali está soltera luego de vivir un largo noviazgo con Santiago Mocorrea.







“Más allá de cantar bien, que a esta altura lo hacen todos, increíble, ya pasa un poco por carisma y la empatía que puedas generar con la gente”, expresó Patricio y apostó a que Francisco Benítez, del equipo de La Sole, será el ganador. “Fran tiene una luz interior que es única; él tiene una personalidad muy querible, es abrazable. En cuartos bajé y me lo quedé escuchando, me pasó que lo tenía a cinco metros y empecé a llorar desconsoladamente”, aseguró.



“La Sole es una genia, y atrás de cámara también, sobre todo en las últimas etapas. A partir del play-off la empezamos a ver mucho más cercana, vimos su humildad y su corazón. Nos dijo que nos iba a invitar a tocar con ella y sus músicos”, concluyó.