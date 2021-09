Esperando la primavera y el verano, posó de espaldas con una microbikini

Jésica Cirio cautivó a sus seguidores posando con una microbikini. Mientras las temperaturas suben en medio del invierno, la co-conductora de Morfi aprovechó para palpitar la llegada de la primavera.“Les gusta mi pelo así?”, le preguntó la modelo a sus casi tres millones de seguidores y se llenó de comentarios halagadores.“Hermosa”, “Increíblemente bella”, “Diosa”, “Bonita”, “Linda”, fueron algunos de los mensajes que dejaron sus fanáticos, que no omitieron responder la pregunta sobre su pelo, asegurando que le quedaba muy bien.Por supuesto no faltaron aquellos followers que quedaron sin palabras frente a la trabajada figura de la modelo y decidieron dejar emojis de fuegos, bombas, corazones, aplausos y caritas enamoradas.Jésica Cirio es madre de Chloe, de tres años, y pidió un deseo para su futuro durante una entrevista con la Once Diez: “A los 16 me fui de mi casa, si me pasa eso con Chloe me agarra un infarto, ojalá no salga rebelde como yo”.La modelo repasó sus comienzos en el modelaje: “La fama uno tiene que saber manejarla y recibí fama y dinero muy joven sin tener las herramientas necesarias para afrontar este camino, entonces a uno eso lo hace tambalear en la adolescencia porque aún no está tan formado”.“Martín llegó en un momento donde yo estaba bloqueada a enamorarme”, reveló Jésica. Además, comentó que le “costaba mucho abrir mi corazón con las parejas, pero con mis amigas era todo corazón”.