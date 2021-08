Video: “Honrar la vida”, homenaje a Eladia Blazquez a 16 años de su fallecimiento

Hoy se cumplen 16 años del fallecimiento de Eladia Blazquez. Sus composiciones tratan sobre la melancolía y la esperanza, la vida cotidiana, y la expresión del dolor y la frustración en la Buenos Aires de hoy.Agustina Arias, integrante de la Banda de Música de Policía, dialogó con Elonce TV y junto a sus alumnos Patricia Martin y José Arismendi homenajearon a la cantante.“Como no honorar a esta gran compositora, cantante, poetiza de nuestro género”, expresó a Elonce TV Agustina Arias.“La música siempre está por delante. Hace cuatro años que vengo con mi escuela de canto, con mi estudio vocal”.Eladia, a los ocho años empezó a trabajar en Radio Argentina. También tocaba el piano y la guitarra. A los once años escribió un bolero, extraordinario para una niña de su edad, llamado "Amor imposible". En 1957 publicó su primera canción melódica, "Humo y alcohol", que no sería interpretada por ella, sino por otra cantante. Ahí, comenzó a crecer.