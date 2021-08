El nuevo novio de Vicky Xipolitakis “se separó de su mujer para estar con ella”

Después de una semana muy dura en la que le llegó una orden de desalojo de su departamento de Recoleta por una deuda de más de 1.500 dólares, Vicky Xipolitakis se encuentra viviendo un apasionado romance con el empresario dedicado a la electrónica y a la telefonía celular, Diego Giardelli, según informaron en el programa “El Run Run del Espectáculo” de Crónica.



Allí detallaron que “se fueron de vacaciones a Bariloche. Ella no lo muestra en sus redes. Él tiene una hija y está casado. Está a punto de divorciarse”.



"Conoció a Vicky como cliente de su empresa. Empezaron a frecuentar. Ella visitaba su local de electrónica en el barrio de Belgrano. A los tres días de separarse de su esposa, Evelyn, el empresario empezó a salir con Vicky. La historia venía de tiempo atrás. Se separó de su mujer para estar con ella. Giardelli y su ex tienen una hija y varios perros”, aseguró Lío Pecoraro, conductor del ciclo de espectáculos.



"Evelyn dejó a Diego y Diego a los tres días decidió ponerse de novio con Vicky. Él se lo confesó a su ex pareja ya que mantienen un vínculo familiar", detalló el periodista. Además, revelaron que "Vicky le puso un cartel pasacalle dedicado a él para decirle que lo quería y lo amaba mucho".

Fuente: Diario Show