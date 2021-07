Gino Renni sigue intubado pero presenta mejoras en su salud

Tras cumplir un mes de internación en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, la salud de Gino Renni evoluciona favorablemente. El artista de origen italiano dio positivo de Covid-19 a principios de junio y rápidamente desarrollo una neumonía bilateral, motivo por el que fue trasladado al sector de terapia intensiva y desde entonces permanece intubado.



En los últimos días, habían trascendido noticias preocupantes: sus médicos evaluaban someterlo a una traqueotomía y además, le descubrieron una bacteria que afectaba sus riñones, motivo por el cuál le hicieron un tratamiento de diálisis. "En las últimas horas se comenzó a complicar de verdad. Del lunes al miércoles a la mañana las noticias eran totalmente favorables y esperanzadoras Los médicos relataban una baja en la sedación de Gino Renni que está en terapia intensiva e intubado, una mejora leve en la oxigenación, pero el miércoles a primera hora, cambió el panorama y le detectaron una bacteria en el organismo que le afecta los riñones", informó el periodista Diego Esteves en "Los ángeles de la mañana".



Afortunadamente, el artista respondió favorablemente a los tratamientos y el último viernes los médicos decidieron suspender la diálisis y sacarle el cateter por el cual recibía el tratamiento. "Hay buenas noticias, está evolucionando de a poquito", señaló Esteves. Cabe recordar que Gino no se conoce mucho sobre la vida privada de Gino y que desde que su salud empeoró y dejó de usar su celular, fue muy difícil acceder a detalles sobre su estado.



El artista nacido en Calabria, Italia, como Luigi Melieni Mollo, se instaló junto a su familia en la Argentina cuando tenía tres años y comenzó su carrera en los medios en la década del 60. Hizo su gran debut como cantante en 1961 en Radio El Mundo, con el programa "Canta Italia con la voz de Gino Renni". En televisión, formó parte programas musicales como "El club del Clan" y "Nino", con los que grabó discos. Y se lució en ciclos humorísticos como "La tuerca", "Mesa de noticias", "Operación Ja-Já" y "Brigada Cola".



Fue el villano de "Perla Negra", la exitosa novela protagonizada por Andrea Del Boca y dirigida por su padre, Nicolás Del Boca, y formó parte del elenco de "Muñeca brava", "Cebollitas", "Provócame", "Sin códigos", "Sos mi vida", "El hombre de tu vida" y "Loco por vos", entre tantas otras tiras diarias.



En cine, fue protagonista de "Brigada explosiva" y "Los bañeros más locos del mundo", recordadas películas de humor de los 80. Y participó de sus versiones más actuales. Se animó a ser parte de realities como "Bailando" y "Cantando por un sueño" y hasta acompañó a Susana Giménez como corista de su programa en Telefe.



En febrero, invitado a "Vivo para vos", el programa que conducen Julián Weich y Carolina Papaleo en El Nueve, recordó sus primeros pasos en el mundo del espectáculo y destacó su amistad con Alberto Fernández de la Rosa, Emilio Disi y Hugo Arana, entre tantos artistas con los que compartió proyectos. También destacó su amor por Argentina: "Soy italiano y amo Italia y Calabria, pero hace rato que no voy. Soy ciudadano argentino, voto y hago todo lo que me corresponde, por eso opino mucho sobre todo".