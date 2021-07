Yanina Latorre posó en lencería y minifalda desde su dormitorio

Yanina Latorre viajó con toda su familia a Estados Unidos de vacaciones y para poder vacunarse. Luego, con las restricciones de los vuelos que dispuso el gobierno, se encontraron sin reservas para volver.Como siempre hace, comparte cada uno de sus momentos con los más de 1.5 millón de seguidores que disfrutan dejándoles comentarios y opinando de casi todo lo que sube.Ahora Yanina decidió publicar una foto seleccionada de una producción que hizo para la revista “Gente”, donde se la ve en su dormitorio.En la imagen está subiendo el cierre de una pollera negra con encaje y un gran tajo y está en corpiño al tono, muy original. Como epígrafe escribió: “Una de la nota de @revistagenteok”.Y los admiradores la halagaron: “Cerrame la 8 y el restó entero”, “Bomba”, “Qué linda estás” o “¡Juju! ¡Tre men da!”. Y sumó 42 mil “me gusta” en poco tiempo.En sus redes sociales Yanina publicó videos aclarando esta situación y muy enojada con las disposiciones que no le permiten regresar. Y habla en su nombre y por todos los que están en la misma situación.“Hay refugiados en Miami y lo digo en serio y no me estoy quejando desde la riqueza, ni soy una señora rica, oligarca. Yo también hablo por los otros”, comenzó contando en sus historias de Instagram.También se refirió a que hay mucha gente que quiere volver y están varados en Miami. “La gente tiene laburo, obligaciones. Ayer la gente me paraba por la calle y me decía ‘¿qué hago?’” explicó.“El gobierno entiende que acá hay gente que vino porque no se pudo vacunar en Buenos Aires, porque a nadie le llega la segunda dosis y dejen de mentir”“Yo pedí el turno para vacunarme en Buenos Aires, nunca me llegó, nunca, hasta el último día. Yo quería ver si me llegaba”, señaló Yanina.Y fue más lejos: “¿Cómo un presidente va a prohibir que la gente que está afuera de su país, no vuelva? En qué cabeza cabe. Yo vuelvo por Aerolíneas Argentinas, cancelaron todos los vuelos”.Por último indicó que no piensa acatar ninguna indicación a su vuelta: “¿Cómo te van a meter ellos en un hotel? Me van a llevar obligada. ¿Ustedes se creen que la gente se va a subir y va a ir?”.“Yo me voy a ir a mi casa como dé lugar, me atrinchero, me desnudo y rompo todo, y así va a hacer todo el mundo. Yo a un hotel o a un aguantadero a hacer la cuarentena no voy a ir”, cerró.